Já estão disponíveis desde o início desta semana os bilhetes para o próximo desafio do Futebol Clube de Famalicão.

Os famalicenses vão medir forças no próxima sábado com a formação oriunda da capital do móvel, em jogo a contar para a jornada 5 da Liga NOS. O encontro está marcado para as 16h30 no Estádio Municipal.

Até esta terça-feira a venda dos ingressos é exclusiva a sócios depois disso fica disponível ao público em geral.

Os preços dos bilhetes podem ser consultados no site do Futebol Clube de Famalicão.