Famalicão x Estoril, este domingo, já com público

A alteração do dia e hora do jogo entre o Famalicão e o Estoril (domingo, às 14 horas), resulta de uma decisão da Liga, dado que a partir do dia 1 de agosto já é possível receber público nos estádios, até 33 por cento da sua capacidade.

Segundo comunicado da Liga, que reporta para a reunião do Conselho de Ministros e após a comunicação do primeiro ministro, a abertura ao público aos eventos desportivos a partir do dia 1 de agosto determinou esta decisão de reagendamento de praticamente todos os encontros da segunda fase da Taça da Liga.

Ainda na noite desta quinta-feira ou, o mais tardar amanhã, o FC Famalicão, em consonância com as determinações da DGS, dará conta de como poderá ter acesso a este jogo, sendo que a capacidade do estádio está reduzida a 33 por cento da sua capacidade.