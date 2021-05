Famalicão: Workshop sobre “Comportamentos online: sinais de alerta”

A Equipa da Parentalidade do Agrupamento de Escolas D. Sancho I (AEDS1), em parceria com o projeto Mais Vale Prevenir, vai organizar o seu 5.º workshop online, sobre o tema “Comportamentos online: sinais de alerta”, destinado a pais e outros encarregados de educação. Está marcado para o dia 18 de maio, terça-feira, das 19 às 20 horas.

É convidado para dar a formação Pedro Magalhães Rodrigues, psicólogo clínico do Núcleo de Intervenção no Comportamento Online.

Há questões que vão ser analisadas, tais como: o que é o cyberbully e como posso ajudar; como identificar se o meu filho corre risco; como prevenir o sexting, a sexualidade online, os riscos; com que idade pode uma criança navegar na internet; os riscos de enviar fotografias pessoais para grupos de amigos; se as mensagens enviadas através do snapchat são apagadas automaticamente depois de lidas; se há sentimento de exclusão quando não se é incluído em grupos de mensagens; o volume de conteúdos e os pensamentos de que não se pode perder conteúdos.

No final há uma sessão aberta para diálogo.

O link de acesso ao workshop é o seguinte (Google Meet):

https://meet.google.com/ifm-unjn-ibv