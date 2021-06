Famalicão: Workshop sobre comportamentos aditivos

A Equipa da Parentalidade do Agrupamento de Escolas D. Sancho I organiza um workshop sobre “Comportamentos aditivos com substância. O papel dos pais na prevenção”. Está marcado para esta terça-feira, entre as 19 e as 20 horas.

É convidada a psicóloga clínica Andreia Ribeiro, da Área da Prevenção ARS Norte, I.P. / Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências – Equipa Técnica Regional.