Famalicão: Workshop alerta pais para os comportamentos dos jovens na internet

O workshop “Comportamentos online: sinais de alerta” vai decorrer no dia 18 de maio, terça-feira, às 19 horas. O evento, organizado pela Equipa da Parentalidade do Agrupamento de Escolas D. Sancho I (AEDS1), em parceria com o projeto Mais Vale Prevenir, é o quinto workshop destinado a pais e a encarregados de educação. De acordo com Isabel Filgueiras, comissária da parentalidade e responsável pelo projeto, o objetivo é «ligar a equipa aos pais, não só com contactos, mas através de relações, com a criação de laços e acompanhamento».

Com o confinamento «e ao precisarmos de nos distanciar fisicamente, temos de nos aproximar digitalmente», explicou Isabel Filgueiras. «Por isso, criamos um projeto online para nos fazermos presentes e para não deixarmos os pais sem diálogo connosco», acrescentou. Os temas dos workshops são sugeridos pelos pais e encarregados de educação e baseiam-se nas suas preocupações e dúvidas.

Os jovens, por causa da pandemia, passaram a estar muitas horas à frente do computador. Consequentemente, «vemos que os nossos filhos e os nossos alunos ficaram ainda mais habituados a estarem fechados – antes havia uma grande justificação e agora há um grande hábito», declarou a comissária da parentalidade.

Deste modo, o workshop visa abordar questões relacionadas com o cyberbullying, os riscos da internet, sexting, o envio de fotografias pessoais, a eliminação de mensagens e o sentimento de exclusão. O evento vai ser conduzido por Pedro Margalhos Rodrigues, psicólogo clínico do Núcleo de Intervenção no Comportamento Online. Para participarem, pais e encarregados de educação podem aceder ao link de acesso (https://meet.google.com/ifm-unjn-ibv).

Além dos workshops, Isabel Filgueiras mencionou que a Equipa de Parentalidade partilha «uma dica semanal e um filme mensal» para as famílias. As iniciativas surgem «da enorme necessidade da equipa chegar aos pais», garantiu.