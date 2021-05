Famalicão: William Shakespeare e Manuel João Vieira na Casa das Artes

Prossegue, esta semana, a programação na Casa das Artes. Esta quinta e sexta-feira, numa encenação de Paulo Calatré, pode ver, às 20.30 horas, ‘Macbeth’, de William Shakespeare, numa coprodução: Casa das Artes e ACE Escola de Artes de Famalicão.

Na noite de sábado, também às 20h30, ouça Manuel João Vieira e a Anatomia do Fado. Músico, ator e artista plástico, o mentor dos Ena Pá 2000 e d´ Os Irmãos Catita apresenta-se a solo com o duplo álbum Anatomia do Fado, um trabalho dedicado ao fado humorístico, muito em voga no século passado, mas entretanto quase esquecido.