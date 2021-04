Famalicão: Webinnar sobre novo balcão de atendimento digital do urbanismo

A partir de segunda-feira, dia 19 de abril, todos os processos urbanísticos do município terão de ser submetidos online, através do novo balcão de atendimento digital.

Para ajudar os utilizadores a efetuar o seu registo na plataforma e explicar eventuais dúvidas, o município vai promover uma sessão de esclarecimento, na segunda-feira, dia 19 de abril, pelas 10 horas, através de um webinnar na plataforma Zoom.

Os interessados em participar devem efetuar a sua inscrição até às 23h59 do dia 18 de abril através do email [email protected], com indicação do nome e email do participante.