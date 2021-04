Famalicão volta a distinguir iniciativas que valorizem o concelho

A Câmara Municipal volta a distinguir as iniciativas que têm contribuído para a valorização e afirmação do concelho, através da sexta edição dos Selos Famalicão Visão´25.

O Município repete, assim, o convite a todos os cidadãos para que identifiquem os projetos, ações, produtos e serviços que mostraram ser importantes para Vila Nova de Famalicão.

O período para a submissão de candidaturas aos Selos decorre até 31 de maio. O formulário de inscrição está na página em www.famalicao.pt/selos-visao-25

Os projetos podem novamente ser integrados em quatro categorias: Famalicão Made IN, B -Smart Famalicão, Força V – Famalicão Voluntário e Famalicão Comunitário.

Recorde-se que os Selos Famalicão Visão’25 já reconheceram mais de setenta projetos, avalizados pelas boas práticas e com impactos positivos no território, na economia e na sociedade.

A atribuição do selo será decidida por um júri constituído por diversas pessoas de diferentes áreas. Os vencedores serão divulgados na sessão solene comemorativa do Dia do Concelho, no dia 28 de setembro.

Dúvidas ou esclarecimentos, pelo email da Divisão de Planeamento Estratégico, Economia e Internacionalização da Câmara Municipal – [email protected].