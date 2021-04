Famalicão volta a celebrar abril em sessão online

O 47.º aniversário da Revolução dos Cravos será assinalado em Famalicão com a tradicional sessão solene da Assembleia Municipal, este domingo, pelas 10h30, via Zoom e com transmissão em direto no portal do município.

Para além das intervenções dos presidentes da Câmara e da Assembleia Municipal, Paulo Cunha e Nuno Melo, respetivamente, o momento conta com a habitual intervenção dos vários partidos.

Trinta minutos antes da sessão, Paulo Cunha e Nuno Melo assinalam simbolicamente o hastear da bandeira nos Paços do Concelho.

As celebrações podem ser acompanhadas em direto a partir do portal do município, em www.famalicao.pt.