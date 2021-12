Famalicão: Vítor Vilaça Matos é o novo presidente da Banda de Música Riba de Ave

Os Bombeiros Voluntários Famalicenses estão de luto, pelo falecimento do colega Paulo Francisco, aos 46 anos de idade

Atual bombeiro do quadro de honra, Paulo foi vítima de doença prolongada.

Esta terça-feira o cortejo fúnebre fará uma paragem no Quartel, para uma homenagem sentida. Seguirá depois para a Igreja do Louro, onde ficará em Câmara Ardente até à hora do seu funeral, que acontecerá pelas 10h00m. Será sepultado no Cemitério do Louro.