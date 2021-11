Famalicão: Violento e aparatoso despiste de Porsche esta madrugada

A madrugada deste domingo fica marcada por um violento e aparatoso despiste, na freguesia de Antas, em Vila Nova de Famalicão.

O carro da imagem, de marca Porsche, despistou-se na Rua José de Freitas Dias, embatendo com violência contra um muro e ficando no meio da via, a impedir a circulação automóvel nos dois sentidos.

O alerta para o sucedido foi dado por um automobilista que passava no local, cerca das 06h00, e encontrou o carro no estado em que se vê na imagem, sem a presença de qualquer pessoa nas proximidades.