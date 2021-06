Famalicão: Vilarinho das Cambas vai criar parque de lazer

O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão visitou Vilarinho das Cambas juntamente com o vereador das freguesias, Mário Passos. Nesta visita, a presidente da Junta de Freguesia, Judite Costa partilhou que um dos projetos que se vai iniciar em breve é o parque de lazer. «Será um local central na freguesia, que será usufruído por todos, com espaço para desporto, convívio, brincadeiras e muito mais», declarou Judite Costa. O parque vai ocupar cerca de dez mil metros quadrados e vai situa-se nos terrenos da Bouça do Passal.

De acordo com a presidente da Junta, «os últimos anos foram de grande desenvolvimento para a freguesia, com a execução de obras estruturantes e o lançamento no terreno de novas ambições». Em Vilarinho das Cambas, a cobertura de saneamento básico passou a chegar a mais locais e foram desenvolvidas obras de alargamento, pavimentação e construção de passeios em vias estruturantes, decorrentes de um investimento municipal de 49 mil euros. A escola do 1.º ciclo também sofreu uma reabilitação, com uma intervenção que implicou um investimento municipal de quase meio milhão de euros.

Atualmente, estão a ser realizadas obras na rua António José Barros de Faria. Segundo Judite Costa, a rua é «uma via central de grande importância para a população, a EM 309 e outras acessibilidades essenciais para a dinâmica de Vilarinho das Cambas»

Paulo Cunha afirmou que «a freguesia está a crescer e a modernizar-se». O autarca mostrou-se «bastante satisfeito» com a evolução de Vilarinho das Cambas.