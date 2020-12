Famalicão: Vila de Joane já exibe iluminação natalícia

Várias ruas centrais da vila de Joane apresentam um colorido muito particular com a iluminação de natal. Por forma a tornar a localidade mais acolhedora e propiciar o melhor ambiente para as compras desta época festiva, a autarquia local não podia deixar de assinalar o natal, apesar das contingências determinadas pela covid-19.

«De uma forma ou de outra, devemos sempre festejar o natal e, como tal, dar à nossa vila um ar minimamente natalício, apesar de todas as restrições, de modo a que a dureza do momento não torne o natal ainda mais sombrio», escreve nas redes sociais o presidente da Junta de Freguesia.

Para António Oliveira, «podem alguns criticar, mas apesar de tudo não podíamos deixar de, no mínimo, iluminar a nossa vila».