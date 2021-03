Famalicão: Vieira abre loja online com ofertas exclusivas

A marca Vieira, produtora de bolachas, amêndoas e rebuçados, abriu uma loja online, que permite a compra imediata e sem sair de sua casa. Mais um passo estratégico numa empresa famalicense que já conta 78 anos de história.

A acompanhar o lançamento da loja online está a decorrer uma campanha muito especial com ofertas exclusivas. Entre outras vantagens, os consumidores poderão usufruir da promoção em toda a gama de amêndoas e personalizar uma mensagem gratuita para enviar juntamente com a encomenda.

Amêndoas Premium Chocolate e Caramelo Gold

Para além de toda a gama de amêndoas, poderá encontrar na loja online e nas lojas habituais de venda de produtos Vieira a novidade desta Páscoa, que são as Amêndoas Premium Chocolate e Caramelo Gold.

Esta é uma edição especial, que vem numa embalagem premium, mas o melhor está dentro: amêndoas com textura cremosa, sem glúten e com chocolate branco e caramelo. «Uma combinação única e ideal para partilhar e oferecer», afirma a direção da empresa.

Os produtos Vieira transportam em si uma história de 78 anos de conhecimento e saber-fazer, que fazem com que sejam apreciados em Portugal e no mundo. No entanto, a empresa quer continuar a inovar, para surpreender.

Por isso, esta campanha de promoção que acompanha o lançamento da loja online é também uma forma de celebrar e reinventar a tradição, «aproximando as pessoas e partilhando o melhor que temos: o amor», dizem, em declarações à comunicação social.