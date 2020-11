Famalicão: Vice-presidente do PSD no “Quartas na Sede”

André Coelho Lima, vice-presidente do PSD e deputado à Assembleia da República, é o orador convidado da sessão desta quarta-feira, com “Mobilidade, dinâmica económica e seus reflexos no mundo laboral”.

É este o tema da sessão do “Quartas na Sede”, o ciclo de debates semanais promovido pelo Partido Social Democrata de Famalicão.

A sessão está agendada para esta quarta-feira, às 21h30, e vai decorrer exclusivamente online, na Zoom.

Os interessados em participar devem inscrever-se através de mensagem privada enviada para o Facebook do PSD de Famalicão, em www.facebook.com/PSDVNFamalicao, onde será transmitida a conferência.