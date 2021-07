Famalicão: Via Ciclo Pedonal é inaugurada este sábado

No próximo sábado, dia 10 de julho, o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, e o presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, Aires Pereira, vão inauguram a Via Ciclo Pedonal. A via foi construída no antigo ramal ferroviário que liga Vila Nova de Famalicão e a Póvoa de Varzim, numa extensão total de 27 quilómetros.

Paulo Cunha e Aires Pereira vão começar por descerrar uma placa alusiva à abertura da infraestrutura junto ao início da ciclovia em cada concelho. De seguida, vão encontrar-se, pelas 10 horas, no ponto do caminho que marca a fronteira entre os dois territórios, na passagem de Gondifelos para Balasar.

O percurso traduziu-se num investimento de mais de 4 milhões de euros. Além disso, as obras de criação da via beneficiaram de um cofinanciamento FEDER, no âmbito do Programa Operacional Norte 2020, no valor de cerca de 3,6 milhões de euros.

A Via Ciclo Pedonal, cuja extensão total é de 27km, permite que os cidadãos substituam as estradas e os automóveis, oferecendo condições para a mobilidade sustentável. A infraestrutura cede condições favoráveis para a atividade física e de lazer. A via está pavimentada com asfalto, iluminada em toda a sua extensão e os espaços para peões e bicicletas estão devidamente sinalizados.