Na noite da próxima segunda-feira, 11 de novembro, a partir das 21 horas, o Pavilhão Municipal recebe mais uma Gala do Desporto de Famalicão, sessão que visa homenagear, reconhecer e distinguir clubes e atletas pelos seus resultados de âmbito nacional e internacional.

Recorde-se que, no total, são 24 os nomeados para a edição deste ano, numa noite em que o concelho se veste de gala para homenagear as estrelas do desporto famalicense.

Com exceção para a categoria “Evento Desportivo do Ano”, cuja votação decorre online, até este domingo, cabendo aos famalicenses a escolha do melhor evento, os restantes vencedores cabem ao júri da iniciativa, composto por várias individualidades ligadas ao mundo do jornalismo.

Para além dos “Galardões do Júri”, serão ainda entregues os “Galardões dos Campeões”, atribuídos a todos os atletas e equipas que na época desportiva de 2018 e 2018/2019 tenham vencido competições de nível internacional e/ou nacional e tenham submetido candidatura.

Os nomeados

Associação/Clube Desportivo do Ano: Associação Team Baia; AFSA – Associação Futebol Salão Amador de V. N. de Famalicão; Futebol Clube Famalicão. Dirigente do Ano: Gilberto Enes – Associação Papa Léguas de Famalicão; Márcio Sousa – Associação Futebol Salão Amador de V. N. de Famalicão; Miguel Ribeiro – Futebol Clube Famalicão. Treinador do ano: João Marques – Sport Lisboa Benfica; Ricardo Costa – Seleção Nacional do Clero; Rui Baptista – Futebol Clube Famalicão. Atleta revelação feminino: Catarina Martins – Famalicense Atlético Clube; Mafalda Guedes – Escola de Ténis da Maia; Inês Silva – Clube de xadrez A2D. Atleta revelação masculino: Francisco Silva – Escola Atletismo Rosa Oliveira; Gonçalo Machado – Associação Desportiva de Valongo; Tomás Araújo – Sport Lisboa Benfica. Árbitro do Ano: João Pinheiro – Núcleo Árbitros Futebol Vila Nova de Famalicão; Teresa Oliveira – Núcleo Árbitros Futebol Vila Nova de Famalicão; Alcides Ribeiro – Federação Portuguesa Alex Ryu Jitsu. Evento Desportivo do Ano (votação online): Rali de Famalicão – Associação Team Baia; Torneio Internacional Cidade de Famalicão – Clube de Xadrez A2D; Duatlo de Famalicão – Associação Amigos do Pedal – Famalicão. Prémio Excelência: Sérgio Costa e Rita Almeida – Academia Gindança; Ana Azevedo – Futebol Clube de Vermoim; Jorge Silva – Futebol Clube Famalicão