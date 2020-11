A vereadora da Mobilidade e Segurança Rodoviária do Município de Vila Nova de Famalicão, Sofia Fernandes, é a oradora convidada do “Quartas na Sede”, iniciativa do PSD de Famalicão.

“Transportes públicos, mobilidade ativa e segurança rodoviária” é o tema desta quarta-feira, às 21h30, e vai decorrer exclusivamente online, na plataforma Zoom.

Os interessados devem inscrever-se por mensagem privada enviada para o Facebook do PSD de Famalicão, onde será também transmitida a conferência.