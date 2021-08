Famalicão: Verão e música combinam com o Parque da Devesa

O pôr-do-sol na Devesa é mais bonito com música. Acontece com o regresso dos concertos às 19 horas, nos dias 6, 13, 20 e 27 de agosto, entre outros artistas, com Selma Uamusse, Luísa Sobral, Bruno Pernadas e B Fachada.

À semelhança do ano passado, a iniciativa está inserida no programa de animação sociocultural de verão Anima-Te, e decorre todas as sextas-feiras de agosto.

O acesso ao palco do Anima-te, instalado no Parque da Devesa, ao ar livre, junto ao lago, é gratuito, com levantamento obrigatório de ingresso no local do evento no período das 2 horas que antecedem o espetáculo. Cada pessoa poderá levantar até 6 ingressos. O recinto está preparado para receber cerca de 882 pessoas com todas as condições de segurança.

De acordo com o programa do município, Selma Uamusse sobe ao palco no primeiro dia de concertos, 6 de agosto, para apresentar o seu segundo disco em nome próprio, «Liwoningo» (2020). Antes de Selma Uamusse, entra em palco, pelas 19h00, Carlos César Trio, que apresenta o seu primeiro projeto a solo, onde explora as riquezas da percussão brasileira, combinada com a influência da improvisação no jazz.

Uma semana depois, no dia 13 de agosto, é a vez de Luísa Sobral. A artista, que iniciou o seu percurso artístico em 2011 com o lançamento do disco «The Cherry On My Cake», assinala, em 2021, dez anos de carreira com uma digressão que passa pelo Parque da Devesa. Antes do concerto de Luísa Sobral, sobe ao palco, pelas 19h00, The Partisan Seed, um dos projetos pessoais de Filipe Miranda que celebra 15 anos, que se apresenta com banda completa e faz uma retrospetiva da sua carreira.

No dia 20 de agosto, Bruno Pernadas apresenta o seu novo disco «Private Reasons» (2021), Este concerto será precedido pela atuação do guitarrista Manuel de Oliveira, que apresenta o trabalho «Entre-Lugar» (2020). O concerto tem início pelas 19h00.

O encerramento da edição deste ano do Devesa Sunset, a 27 de agosto, fica a cargo de B Fachada, nome artístico de Bernardo Fachada, que apresenta o seu mais recente disco «Rapazes e Raposas» (2020). Antes de B Fachada, há a atuação de A Garota Não, às 19h00, projeto da cantautora setubalense Cátia Mazari Oliveira.