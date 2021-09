Famalicão: Vera Carvalho lança segundo livro de poesia

A jovem famalicense Vera Carvalho editou recentemente mais um livro de poesia. “Nostalgia Inquietante” reúne sete dezenas de poemas, que leva o leitor numa viagem inquietante, com sentimentos, emoções e experiências refletidas em três fases: noites, dias e tardes.

A poetisa esteve recentemente no “espaço cultural” do programa As Nossas Raízes, da Rádio Cidade Hoje e referiu que «este livro fala de amor, desamor, perda, saudade, medo, morte, mas também de vida. Fala da minha bagagem emocional e das experiências que fui vivendo, com elas também aprendendo».

Escrito ao longo dos recolhimentos obrigatórios, Vera acredita que «com toda a situação da pandemia aprendemos a valorizar as coisas simples da vida, mas também moldamos a nossa forma de pensar e de agir» e deixa um conselho: «deixe-se levar e deixe-se ler também».

Este novo livro “Nostalgia Inquietante” assim como o primeiro, “Eterno Inferno”, editado em julho de 2019, pode ser adquirido através das redes sociais de Vera Carvalho ou do e-mail: [email protected]