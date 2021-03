Famalicão: Vendedores ambulantes em protesto

Um grupo de vendedores ambulantes concentrou-se, esta segunda-feira, em frente aos Paços do Concelho, numa manifestação que visa alertar as entidades competentes para as dificuldades que estão a viver.

Impedidos de exercer a sua atividade, por causa do estado de emergência, os vendedores ambulantes enfrentam sérios problemas que colocam em causa a sua subsistência.

É intenção do grupo ser recebido pelo presidente da Câmara Municipal, o que deverá acontecer ainda durante a manhã desta segunda-feira.