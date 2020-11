Famalicão: Vencedores do festival de cinema jovem são conhecidos este sábado

O Ymotion – Festival de Cinema Jovem de Famalicão -, dá a conhecer, este sábado, os vencedores da sexta-edição. O festival, promovido pela Câmara Municipal, vai atribuir 2500 euros à melhor das 45 curtas-metragens em competição, numa noite que fica marcada pela entrega do Prémio Carreira ao ator português Nuno Lopes e pela homenagem ao ator mais “hollywoodesco” do Brasil, Rodrigo Santoro.

A sessão de encerramento, que decorrerá no Centro de Estudos Camilianos, em Seide S. Miguel, foi antecipada para as 21 horas, e terá apenas a presença dos jovens realizadores e jurados, sendo transmitida nas páginas de Facebook do Município e do Ymotion.

No ano em que atingiu o número recorde de 183 candidaturas, o Ymotion volta a entregar oito prémios: “Grande Prémio Joaquim de Almeida”, no valor de 2500 euros, “Prémio Escolas Secundárias” e “Prémio Melhor Documentário”, no valor de 750 euros, “Prémio Melhor Curta de Animação”, no valor de 600 euros, “Prémio do Público”, no valor de 350 euros, e prémios para “Melhor Representação”, “Melhor Direção de Fotografia” e “Melhor Argumento”, no valor de 250 euros.

Até à sessão de encerramento todas as curtas a concurso estão a ser exibidas sessões diárias na Casa da Juventude de Famalicão, nas quais decorrem a votação para a eleição do vencedor do “Prémio do Público”.

Para esta sexta-feira, está agendada a Mostra do Novíssimo Cinema Português, comissariada por Rui Pedro Tendinha e que consiste numa conversa com as atrizes Catarina Wallenstein e Sara Barradas sobre interpretação, e pela exibição das primeiras imagens do filme “Bem Bom” com uma conversa com Tozé Brito e Eduardo Breda, um dos protagonistas do filme inspirado na história da banda Doce.

A tarde de sábado fica marcada pela presença de Ana Rocha de Sousa, autora do filme “Listen. Para além da exibição de uma das suas últimas curtas-metragens, a realizadora vai também estar à conversa com Rui Pedro Tendinha, comissário do Ymotion, que neste mesmo dia estará também à conversa com o ator e realizador Diogo Morgado.

O júri do Ymotion é composto por Tiago R. Santos, argumentista e critico de cinema, pela realizadora Luísa Sequeira, pelo jornalista da RTP e Antena 1, Tiago Fernando Alves, pela diretora de casting Patrícia Vasconcelos, pelo jornalista do Público Samuel Silva, e pelo realizador Pedro Cabeleira, vencedor do Grande Prémio Joaquim de Almeida da última edição do Ymotion.