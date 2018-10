Famalicão vence Vitória B em jogo de preparação

O Futebol Clube Famalicão recebeu, este sábado de manhã, no estádio municipal de Famalicão, o Vitória SC, em jogo de preparação e venceu por 2 bolas a 1.

Numa primeira parte equilibrada, o Vitória SC chegou à vantagem por intermédio de Aziz mas Fabrício restabeleceu a igualdade.

Na segunda metade, o FC Famalicão passou para a frente do marcador por intermédio de Mendes.

O FC Famalicão alinhou com: Defendi, Sylla, Ângelo Meneses, Hugo Gomes, Jorge Miguel, Ciss, Capela, Guzzo, Walterson, Feliz e Fabricio. Jogaram ainda: Eduardo, Hocko, Fabinho, Joel, Mendes, Willian, Anderson, Koffi, Filipe Oliveira, David Luís.

Esta foi mais uma partida de preparação voltando o FC Famalicão a jogar para competições oficiais no próximo dia 27 de outubro, recebendo a equipa do FC Porto “B”, em jogo a contar para a 7ª jornada da Ledman LigaPro. O jogo inicia-se às 11 horas.