Famalicão vence Taça de Portugal de Boccia Sénior

A equipa de Boccia Sénior de Famalicão venceu, esta quarta-feira, a Taça de Portugal. Na competição que decorreu em Gondomar, a seleção famalicense esteve imparável somando vitórias até à final onde goleou, 10-2, a Associação é Bom Viver, de São João da Madeira.

A participação famalicense ficou a cargo da coordenação técnica do atleta Luís Silva que, no ano de estreia como treinador, garantiu o lugar mais alto do pódio, terminando a época em 1º lugar numa prova que reuniu 64 equipas do país, num total de 300 atletas.

A equipa resulta do projeto municipal “Liga Inclusiva”, de Boccia Sénior e Boccia Adaptado.