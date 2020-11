Famalicão vence (2-1) Braga e é líder da série norte da Liga BPI

A equipa feminina do FC Famalicão venceu, esta tarde, o Braga, a contar para a Liga BPI, e isolou-se no comando da série Norte, com 18 pontos. Numa partida bem disputada, entre as duas melhores equipas da série, as famalicenses foram as mais consistentes.

Depois da vantagem ao intervalo, fruto do golo de Solange, instantes antes do descanso, o Braga entrou forte na segunda metade do encontro e chegou à igualdade. Foi de grande penalidade, aos 49 minutos. No entanto, a reação das atletas comandadas por João Marques foi célere. Na jogada seguinte, Carol beneficiou de um desentendimento entre uma central e guarda-redes bracarenses para recolocar a equipa novamente na frente do marcador (2-1).

Até final do encontro, que se disputou no Estádio 1.º de Maio, o FC Famalicão, que rubricou uma boa exibição, controlou o jogo e não permitiu que o Braga criasse grande perigo, excetuando um lance, já nos descontos, com uma defesa famalicense a impedir o golo do empate.