Tal como noticiado pela Cidade Hoje, já arrancou a distribuição pelas populações do material de proteção à pandemia.

A iniciativa é da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, em parceria com as juntas de freguesia, e insere-se no projeto “Proteger Famalicão”.

O kit é composto por um par de máscara e luvas, e é atribuído a cada casa conforme o agregado familiar.