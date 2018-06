Famalicão vê os jogos do Mundial num ecrã gigante

É num ecrã do tamanho da nossa Seleção Nacional de Futebol – gigante – que os famalicenses vão ver, a partir desta quinta-feira, todos os jogos do Mundial de Futebol 2018.

De 14 de junho a 15 de julho, o Parque 1.º de Maio, na cidade de Vila Nova de Famalicão, vai transformar-se numa Fan Zone com a transmissão em direto de todos os jogos da maior competição mundial de futebol num ecrã de 6×3.

O espaço, com capacidade para 2 mil pessoas, está delimitado por três bancadas e proporciona todas as condições a quem gosta de vibrar com o futebol e quer assistir aos jogos deste Mundial acompanhado de muitos adeptos e com todas as emoções do desporto rei.

O jogo de abertura realiza-se esta quinta-feira, pelas 16h00, e coloca a seleção anfitriã da Rússia frente a frente com a seleção da Arábia Saudita.

O primeiro jogo da seleção portuguesa na fase de grupos realiza-se esta sexta, dia 15, às 19h00, frente à Espanha. Segue-se o jogo frente a Marrocos, no dia 20, pelas 13h00, e o jogo com a seleção iraniana, no dia 25, às 19h00.

Recorde-se que a iniciativa, promovida pela Câmara Municipal, é já uma tradição sempre que se realizam campeonatos de futebol com a participação da seleção nacional.

A entrada é livre.