Famalicão: “Vamos ao teatro” a Vermoim

O Núcleo de Teatro da Associação Cultural de Vermoim (ACV) tem em curso a oitava edição do festival “Vamos ao Teatro”. A próxima exibição está marcada para o dia 9 de outubro, às 21h30, no Salão Paroquial de Vermoim, com a presença do Teatro Experimental de Arouca que traz para exibição “Remédios e Santos”.

A história conta que a «uma terra distante chegam três carpinteiros nómadas para trabalhar em casa do Sr. Doutor. Mas, algo de estranho e de mal acontece. Mas para grandes males, grandes Remédios. Uma comédia que retrata um passado não muito distante da relação entre pessoas, doenças e curas». Pode ler-se na apresentação da peça.

.