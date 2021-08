Famalicão: Valter Lobo e Terra Batida chegam ao palco do Anima-te

Valter Lobo atua no Parque da Devesa de Vila Nova de Famalicão no próximo domingo, dia 8 de agosto, pelas 19h00. O artista vai apresentar o seu novo disco “Primeira parte de um roubo”. No dia 7 de agosto, também chega ao palco do Anima-te a banda famalicense Terra Batida, pelas 19h00.

Além destes concertos, os famalicenses também podem participar nas sessões de cinema ao ar livre. No dia 11 de agosto, vai ser exibido o filme “Mary e a Flor da Feiticeira” e, no dia de 18 de agosto, vai ser apresentada a longa-metragem “A Estrada”. As obras cinematográficas vão ser exibidas pelas 20h45, no Parque da Devesa, junto ao lago.

Os espetáculos inseridos na programação do Anima-te têm entrada gratuita, mas é obrigatório o levantamento de ingressos no local do evento no período das duas horas que antecede o espetáculo. Cada pessoa pode levantar até seis bilhetes, sendo que a lotação do espaço está limitada a 882 pessoas.