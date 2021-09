Famalicão: Vale S. Martinho com espaços comunitários renovados

A freguesia de Vale S. Martinho tem o adro e a zona envolvente da Igreja Paroquial melhorados, em resultado de um investimento municipal de cerca de 60 mil euros.

O espaço foi benzido pelo Arcebispo Primaz de Braga, D. Jorge Ortiga, e a conclusão das obras assinalada no passado domingo pelo presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, acompanhado do presidente da Junta de Freguesia, Manuel Oliveira, do pároco José Faria, e do vereador das Freguesias, Mário Passos.

Na ocasião, Paulo Cunha referiu que «a legítima ambição desta comunidade de ter o seu centro cívico, a sua igreja aberta à comunidade», foi cumprida. Destacou, ainda, o trabalho desenvolvido pela população, bem como o potencial deste equipamento, que, do seu ponto de vista, «cria condições para que a proximidade nos dê mais força e nos torne mais consistentes e capazes de vencer as dificuldades».