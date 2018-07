Depois do duatlo, Famalicão vai ter um triatlo. A prova é, também, organizada pela Associação Amigos do Pedal em conjunto com o Grupo Desportivo de Natação de Famalicão e em parceria com a autarquia famalicense e Federação de Triatlo de Portugal.

O Triatlo Noturno decorrerá no dia 13 de outubro, com início às 21 horas. Esta será a primeira prova do género noturna em Portugal e contempla 300 metros de natação, 18 quilómetros de ciclismo e 6 quilómetros de corrida.