Famalicão vai continuar sem Loja do Cidadão em 2019

Não haverá Loja do Cidadão em Famalicão no próximo ano. O Governo falha, assim, a promessa que tinha com os famalicenses.

A informação é avançada pelo Secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, Luís Gões, a uma pergunta do deputado do PSD na Assembleia da República, Jorge Paulo Oliveira.

O Governante adiantou que no ano de 2019 vão abrir sete Lojas do Cidadão e indicou quais as localidades e nessa lista não consta Vila Nova de Famalicão.

Face a esta resposta, Jorge Paulo Oliveira acusa o Governo de «faltar estrondosamente à sua palavra». O deputado conclui ainda que o Governo continua a não investir nos serviços públicos.