Famalicão: Utentes recebem agendamento para toma da vacina ao domingo mas centro está fechado

Ao longo das últimas semanas chegaram à Cidade Hoje vários relatos que denotam alguma descoordenação entre a equipa que gere os agendamentos para a toma da vacina contra a Covid-19 e o centro de vacinação local.

Este domingo o episódio voltou-se a repetir: Dezenas de pessoas procuraram o Centro de Vacinação de Famalicão depois de terem aceite a data e hora propostas via SMS. Contudo, o centro não está aberto aos domingos, apesar desse dia surgir nos agendamentos, como prova a imagem que está no topo desta notícia.

Para além disso, no próprio site da Direção Geral da Saúde, onde é possível seguir o tempo de espera previsto para receber a vacina em cada um dos centros, Vila Nova de Famalicão está assinalado a verde, com a informação de que a espera é inferior a 30 minutos, dando a crer que o Centro de Vacinação se encontra, afinal, em funcionamento.

No entanto, no fundo da página, surge a informação de que aquela estrutura está fechada ao domingo, contrariando assim o “semáforo” verde que surge em grande plano e no início da página.

Esta situação, que se tem repetido ao longo dos últimos domingos, tem gerado alguma confusão junto da comunidade.

Contactada pela Cidade Hoje, a equipa que coordena o Centro de Vacinação de Vila Nova de Famalicão explicou que a decisão de encerrar aos domingos está relacionada com questões de logística e de recursos humanos. No entanto, garantiu que todas as pessoas que aceitem o agendamento para domingo são contactadas antes da data (via SMS) com proposta para novo dia e hora, algo que não tem acontecido, segundo os utentes que continuam a ir até ao Centro de Vacinação ao domingo.