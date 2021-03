Famalicão: Unidade de Saúde Antonina (Requião) vai entrar em obras

O edifício onde está instalada a Unidade de Saúde Antonina, em Requião, vai ser alvo de obras de requalificação para melhor adequar os espaços aos serviços de saúde. Será, também, adquirido equipamento para esta unidade de saúde.

Para que tal seja possível, a Câmara Municipal de Famalicão vai estabelecer um contrato com a Administração Regional de Saúde do Norte para efeito de apresentação de candidatura ao Programa Operacional Regional do Norte (Norte 2020).

Recorde-se que esta unidade de saúde ocupa o rés do chão de um edifício público, em Requião, sendo que a parte superior foi desocupada para que futuramente possa, também, servir a USF.

Este contrato-programa entre a Câmara Municipal e a ARS Norte será analisado em reunião do executivo, marcada para esta quinta-feira.