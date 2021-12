Famalicão: União Ruivães e Novais recorda o padre Domingos Carneiro

Na data de aniversário do nascimento do Padre Domingos Carneiro (8 de dezembro), a Junta da União Freguesias de Ruivães e Novais prestou, na manhã desta quarta-feira, uma simbólica homenagem «a um Homem que tanto fez pela nossa comunidade», depositando uma coroa de flores na praça em honra do pároco que faleceu em janeiro deste ano.

Domingo Carneiro, nasceu 8 de dezembro de 1939, em S. Paio de Seide, tendo sido ordenado padre a 15 de agosto de 1962. Nesse mês foi nomeado vigário cooperador na paróquia de Ribeirão (São Mamede), no arciprestado de Vila Nova de Famalicão, funções que desempenhou até ao fim de Junho de 1967, quando passou a ser pároco em Rio Frio, Arcos de Valdevez, na Diocese de Viana do Castelo.

Em agosto de 1969, foi nomeado capelão nas Forças Armadas, onde se manteve até julho de 1978 – nomeadamente no Regimento de Cavalaria n.º6, em Braga. Entretanto, em junho de 1973, foi nomeado para vigário ecónomo das paróquias de Semelhe (São João Baptista) e Parada de Tibães (São Paio), no arciprestado de Braga.

Em julho de 1978 regressa, então, ao arciprestado famalicense e às funções de pároco, agora em Ruivães (Divino Salvador), onde esteve 42 anos, até dezembro de 2020.

A 27 de janeiro de 2011 passou a ser, também, pároco in solidum em Mogege (Santa Marinha). Em setembro do mesmo ano foi nomeado pároco de Mogege, onde esteve até 17 de outubro de 2019.