Famalicão: União Europeia distingue projetos da PASEC

A PASEC – Plataforma de Animadores Socioculturais, com sede em Famalicão, foi distinguida como Projeto Inspirador da União Europeia e como projeto de Boa Prática.

O Projeto Inspirador é o Corpo Europeu de Solidariedade, novo programa europeu que surgiu em 2018. A PASEC foi reconhecida no âmbito dos seus projetos de voluntariado europeu e internacional junto de comunidades de risco.

Quanto ao projeto de Boa Prática (reconhecido no âmbito do programa Erasmus +) foi distinguido o método de ação e formação de Simbologia Grupal, desenvolvido pela PASEC. Nos últimos 24 meses, este método foi replicado em Itália, Espanha e Luxemburgo, enquanto método de trabalho cooperativo, capaz de ser usado em sala aula e em contexto de educação não formal como forma de consolidar as competências sociais, o trabalho de interpares e projetos culturais e sociais junto das comunidades de origem.

A presidente da PASEC, Sara Gomes, salientou «que estes são dois prémios que muito nos honram e que demonstram a excelência do trabalho de inovação social das equipas pedagógicas da PASEC». Acrescentou «que estes dois importantes galardões de alcance internacional são o resultado de um trabalho continuado e consolidado assente numa pedagogia de proximidade que coloca os jovens no centro do seu processo de desenvolvimento psicossocial».

Recorde-se que em 2020, a PASEC já tinha vencido o Prémio BPI La Caixa, um dos principais galardões nacionais no âmbito dos projetos de solidariedade social.

Este ano, devido à pandemia de COVID 19, os prémios foram divulgados através de sessões online nas Redes Sociais com a participação do Ministro da Ciência e Ensino Superior, do Secretário de Estado da Juventude e Desporto, e dos diretores da Agência Erasmus + Desporto e Juventude e a Agência Erasmus + Educação e Formação.