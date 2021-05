Famalicão: União de Freguesias de Arnoso e Sezures ganha Espaço Cidadão

A sede de Junta da União de Freguesias de Arnoso e Sezures tem, desde o passado domingo, instalações renovadas, com melhores condições para o atendimento ao público, acrescidas de um Espaço Cidadão.

O edifício em Arnoso Santa Maria foi alvo de uma requalificação, cujas obras foram inauguradas na tarde de domingo, pelo presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, numa cerimónia que contou, ainda, com o presidente da Junta, Jorge Amaral, e do vereador das Freguesias da autarquia, Mário Passos.

A empreitada, teve um apoio municipal de 42 mil euros, e representa «um impacto muito positivo na comunidade. É uma obra consensual porque vai ao encontro das pessoas e é uma obra com uma marca funcional muito clara porque representa uma evolução nos serviços desta Junta de Freguesia e alavanca a qualidade de vida da comunidade», explicou Paulo Cunha.

Sobre o novo Espaço Cidadão, o autarca criticou «um Estado cada vez mais distante», anotando que «a única forma de continuarmos a ser eficazes nos serviços prestados à população é termos algumas dimensões desse Estado mais próximas das pessoas como é o caso do Poder Local, das Câmaras Municipais e, particularmente, das Juntas de Freguesia».

Jorge Amaral fala numa obra «de enorme significado» que vai ao encontro daquele que, do seu ponto de vista, deve ser a ação das Juntas de Freguesia: «trabalhar para a comunidade e estar à disposição do cidadão. Em primeiro lugar as pessoas e é isso que temos estado a fazer, tentando servir de forma igual e ímpar as comunidades» que compõem esta união de freguesias.

A cerimónia deste domingo, que incluiu a bênção do espaço, teve uma homenagem do executivo da Junta de Freguesia aos presidentes da Junta e Assembleia de Freguesia eleitos desde 1977. «Um reconhecimento de enorme justiça», elogiou Paulo Cunha, que confere «a maturidade democrática do executivo liderado por Jorge Amaral».