Famalicão: Um milhão de euros para as freguesias

O executivo municipal de Vila Nova de Famalicão aprovou um pacote financeiro de mais de um milhão de euros para várias intervenções, sobretudo na rede viária, em mais de uma dezena de freguesias.

Das várias obras previstas, destaque para o alargamento da Estrada Municipal 571/1, na União de Freguesias de Mouquim, Lemenhe e Jesufrei, no valor dos 158 mil euros; a beneficiação da Rua dos Caçadores, em Nine, no valor de 141 mil euros; e a requalificação do adro da igreja de Gavião, no valor de 127 mil euros.

Há, também, um apoio à Junta de Freguesia de Fradelos, 95 mil euros, para a beneficiação das ruas 5 de Outubro, D. Maria II e D. Sancho I; e de 85 mil euros às Juntas da União de Freguesias de Seide e de Vale S. Martinho para a repavimentação da Rua da Boavista e para a construção de um parque de estacionamento junto à igreja paroquial, respetivamente.

Para Brufe vai um apoio financeiro de 75 mil euros para as obras na Travessa Manuel Moreira Maia. Uma intervenção considerada prioritária para a Junta e que irá permitir aumentar a fluidez de trânsito nesta zona da freguesia.

A requalificação da Rua Joaquim Teixeira de Melo e da Avenida do Pinheiro Torto, em Landim, no valor de 62 mil euros; a beneficiação da Rua dos Combatentes, no Louro, no valor de 51 mil euros; a primeira fase das obras de requalificação da Rua dos Moinhos, da Rua António Gomes Oliveira, da Rua da Resistência e da Rua do Folão, na União de Freguesias de Arnoso Santa Maria, Santa Eulália e Sezures, no valor de 40 mil euros; a pavimentação da Rua da Igreja, em Telhado, no valor de 32 mil euros; a beneficiação da Rua do Pombarinho, em Vilarinho das Cambas, no valor de 28 mil euros; a primeira fase da ampliação do adro da igreja paroquial de Oliveira Santa Maria, no valor de 23 mil euros e o alargamento da Rua Capitão Fonseca, em Ruivães, no valor de 17 mil euros são outras das obras contempladas neste pacote de apoios financeiros atribuídos pelo executivo liderado por Paulo Cunha.

Refira-se ainda que na última reunião do executivo municipal foram também atribuídos dois apoios não financeiros: um no valor de 3444 euros para a elaboração de projetos de iluminação pública para as freguesias de Gavião, Landim, Ribeirão, Oliveira Santa Maria e União de Freguesias de Lemenhe, Mouquim e Jesufrei, e outro de 2300 euros para a cedência de material destinado às obras de construção do parque de lazer de Cavalões.