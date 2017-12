FAMALICÃO É UM LUGAR PARA SONHAR

Vila Nova de Famalicão continua a celebrar o Natal e, no próximo domingo, a partir das 15 horas, há um novo momento marcante no programa que a Associação Comercial e Industrial e a Unidade de Gestão do Centro Urbano, com o apoio da Câmara Municipal, desenharam para este ano, com o apelativo slogan: “Famalicão, um lugar para sonhar”. Então, no domingo, será assinalada a chegada do Pai Natal, com distribuição de gorros e balões e animação musical, a abertura da Cabana Solidária do Pai Natal e uma parada, a sair dos Paços do Concelho, bem como o Desfile de Pais Natal Sénior, pelas ruas da cidade, até à Cabana Solidária.

Mas continuam a ser muitos os motivos para que os famalicenses, e não só, visitem a cidade e sintam e vivam o espírito natalício reinante. Recorde-se que na Praça D. Maria II decorre, diariamente, um espetáculo de luz, cor e som. Ao longo de cerca de 20 minutos, o espetáculo acontece três vezes por dia durante a semana (17h30, 18h30 e 21h30) e cinco vezes por dia ao fim de semana e feriados (17h30, 18h30, 19h30, 21h30 e 22h30). Há, também, o mercado de Natal, com mais de 20 artesãos que apresentam sugestões de presentes únicos e de grande beleza. Há a Pista de Gelo, com cerca de 200 metros quadrados e com uma capacidade para 50 pessoas, o habitual carrossel e comboio de Natal que vai percorre as ruas em ambiente de grande alegria.

Em frente à Fundação Cupertino de Miranda ergue-se a Árvore de Natal, com 20 metros de altura, que convida os populares para a tradicional selfie natalícia. A magia espalha-se pela cidade com a Cabana Solidária do Pai Natal, na Praça 9 de Abril, junto à qual há há um Marco do Correio que envia as cartas das crianças diretamente para a Lapónia sem que nenhuma se perca.

A segunda edição da campanha “Famalicão Porto de Encontro” é outra das iniciativas através da qual nos restaurantes (35) e bares (11) aderentes, até à véspera de Natal, é possível, após a refeição, pedir uma rabanada como sobremesa e é oferecido um cálice de vinho do Porto. Paralelamente, decorre a campanha “Porto Seguro” que apela à moderação no consumo de bebidas alcoólicas. Na noite do dia 24, o clube motard “Escorpiões” vai percorrer o concelho levando aos profissionais de 21 instituições abertas nessa noite, bolo-rei e vinho do Porto. Durante a tarde, há animação nos bares com várias ofertas.

Por toda a cidade vive-se um ambiente de magia e fantasia com mais de um milhão de leds a iluminar cerca de 20 ruas do centro urbano, 4 rotundas nas entradas e saídas da cidade e vários edifícios municipais. Para além da cidade, as vilas de Joane, Ribeirão e Riba de Ave também ostentam as luzes de Natal.

Tenha, então, um Feliz Natal.