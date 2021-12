Famalicão: Um ferido grave em colisão entre autocarro e carro na N14

Nos dias 7 e 9 de janeiro, a Associação de Dadores de Sangue promove duas colheitas de sangue que serão realizadas pelo Instituto Português do Sangue e do Transplantação (IPST).

A primeira, no dia 7, acontece entre as 15 e as 19 horas, no salão paroquial da freguesia de Riba de Ave, com o apoio do CNE nº 385, das Guias e Grupo de Jovens desta localidade.

Dois dias depois, a 9 de janeiro, entre as 9 e as 12h30, a colheita decorre no salão paroquial da freguesia de S. Cosme do Vale, com o apoio do CNE nº 364 e Grupo de Jovens desta localidade.

As duas colheitas são abertas à população em geral.