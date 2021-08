Uma pessoa ficou ferida, na sequência de um despiste, em Vilarinho das Cambas, Vila Nova de Famalicão.

De acordo com os Bombeiros Voluntários de Famalicão, que estiveram no local, o sinistro deu-se na EN 309.

No socorro estiveram envolvidos três veículos dos bombeiros, apoiados pela VMER e GNR.

O ferido foi transportado para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave com ferimentos que não inspiravam cuidados de maior.

Imagem: BVFamalicão