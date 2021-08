Na manhã desta quarta-feira, os Bombeiros Voluntários Famalicenses foram chamados para socorrer uma vítima de um despiste de mota.

O acidente aconteceu cerca das 05h45 em Gondifelos.

O ferido foi assistido no local e acabou por ser transportado para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.