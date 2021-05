Uma pessoa ficou ferida, na tarde deste sábado, na sequência de uma colisão entre uma mota e um veículo ligeiro, no centro da cidade de Vila Nova de Famalicão.

O acidente deu-se por volta das 18h30, na Rua Padre Benjamin Salgado, nas proximidades do Pingo Doce.

A vítima foi assistida no local e transportada para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave com ferimentos considerados ligeiros.