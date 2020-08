Uma pessoa ficou com ferimentos ligeiros na sequência de um choque entre um carro e uma mota, na Avenida Santiago de Gavião, em Gavião, Famalicão.



Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar o acidente aconteceu cerca das 16h45, tendo para o local sido acionados os B.V.Famalicenses.

A única vítima do sinistro acabou por ser assistida no local pelos bombeiros e transportada para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.