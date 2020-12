Uma pessoa ficou ferida na sequência de um atropelamento, ao início da tarde desta quinta-feira, na freguesia de Outiz, em Vila Nova de Famalicão.

O atropelamento deu-se cerca das 12h15, numa das passadeiras da Avenida Jorge Reis, sendo que para o local foram acionados os B.V.Viatodos e Famalicenses.

A vítima, com cerca de 20 anos, foi transportada para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.