Famalicão ultrapassa as 12.500 árvores plantadas no concelho

A mega campanha de adoção de árvores que decorreu sexta e sábado, em vários pontos do concelho de Vila Nova de Famalicão, culminou num mega sucesso. Os famalicenses responderam em massa ao desafio lançado pela Câmara Municipal e levaram para casa, de forma gratuita, a quase totalidade de árvores e arbustos autóctones disponíveis, perto de quatro mil.

Com esta ação, o município ultrapassou as 12.500 árvores plantadas no concelho, desde 2016, dando seguimento ao projeto “25 mil árvores até 2025”. Com esta iniciativa ambiental a autarquia pretende reabilitar aproximadamente 25 hectares do território concelhio através da plantação de 25 mil árvores e arbustos nativos da região em áreas urbanas, espaços rurais, ao longo das linhas de água e em montes e serras.

O sucesso da iniciativa deixou o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, “muito satisfeito”. “É importante ver que as pessoas estão cada vez mais sensibilizadas para a proteção do ambiente e da biodiversidade e isso deve-se a muitas destas iniciativas”. O autarca salientou ainda o “grande envolvimento e participação das instituições famalicenses, nomeadamente das CSIF’s”.

Refira-se que a campanha abrangeu dez locais das áreas de intervenção das CSIF’s. As ações disponibilizaram quatro mil plantas (400 em cada espaço) de 13 espécies diferentes.