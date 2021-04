A União Desportiva de Calendário tem marcada, para 17 de abril, às 14h30, uma assembleia geral para eleição dos novos órgãos sociais.

A reunião, que vai decorrer na sede do clube, começa com a apresentação e votação das contas da presente época desportiva (até à atual data) e, depois do ato eleitoral, fecha com a discussão de outros assuntos de interesse..

A realização desta assembleia decorrerá em observância às medidas em vigor, em virtude da pandemia covid-19.