O túnel da Avenida Marechal Humberto Delgado, em pleno centro da cidade, estará encerrado ao trânsito esta sexta-feira, dia 10 de setembro, entre as 9h30 e as 17h00, para a execução urgente de trabalhos na via.

A sinalização dos trabalhos ficará a cargo dos respetivos serviço municipais e da Polícia Municipal. A Câmara Municipal agradece a compreensão.