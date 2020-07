Famalicão: Trio de encapuzados assalta idosas e leva 50 mil euros

Na madrugada desta quarta-feira, duas idosas foram assaltadas e sequestradas em Vale S. Martinho. Foram surpreendidas por três homens encapuzados e armados que as obrigaram a entregar dinheiro e ouro. Levaram cerca de 50 mil euros.

Segundo o Correio da Manhã, os assaltantes ameaçaram com arma de fogo as duas idosas (a proprietária de 76 anos e a empregada de 75 anos) para que o cofre fosse aberto. Foram, ainda, obrigadas a entregar as chaves dos dois veículos topo de gama (BMW e Range Rover).

Antes de se colocarem em fuga trancaram as duas mulheres numa despensa. Foi o caseiro que estranhou a ausência da empregada e chamou as autoridades.