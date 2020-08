Famalicão: Três feridos em discussão entre vizinhos na freguesia de Seide S.Paio

Uma confusão entre vizinhos, na noite desta quarta-feira, terminou com agressões e feridos.

Tudo terá acontecido na Travessa da Boavista, na freguesia de Seide S.Paio.

Os vizinhos, com desavenças já antigas, ter-se-ão envolvido numa discussão que evoluiu para troca de agressões.

Três dos envolvidos ficaram com ferimentos e necessitaram de receber tratamento hospitalar.

Foram assistidos no local pelos B.V.Famalicão e pela VMER, sendo transportados momentos depois para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

No local também esteve a GNR.